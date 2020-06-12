В Киеве с 15 июня могут открыть часть пляжей

В то время, как в Киеве продолжает расти количество новых зараженных коронавирусом, Киев намерен официально открыть часть пляжей с 15 июня. Об этом директор по содержанию прибрежной инфраструктуры коммунального предприятия "Плесо" Константин Пигуля сообщил на пресс-конференции в пятницу, передают Українськi Новини.

"Мы на сегодня все пляжи подготовили, провели все комплексы санитарных (подготовок и требований), также наняли лайф-гардов (спасателей), работают медсестры, - отметил он.

По его словам, температура воды еще неделю назад не прогревалась до 18 градусов.

"Только со вторника (9 июня) мы сделали все анализы, когда она была 18 градусов. Они находятся в городском лабораторном центре, в понедельник мы их получим и посмотрим, если они соответствуют санитарным нормам... Наверное, в понедельник... какие-то пляжи будут открыты", - сказал он.

При этом глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что в лабораторию направлены пробы песка, воды в питьевых фонтанчиках и пробы поверхности водоемов с 14 пляжей.

По словам Пигули, жители столицы уже посещают пляжи, загорают и купаются, поэтому на них присутствуют спасатели и медсестры, также уже просеян песок и установлены буйки.

Также он подчеркнул, что сотрудники пляжей работают в масках, дополнительно их закуплено около 13 тыс. единиц, в уборных и медпунктах установлены санитайзеры.

Ежедневно утром и вечером сотрудники дезинфицируют все элементы благоустройства пляжей, а также на территории установлены таблицы с рекомендациями по соблюдению карантинных мер.

При этом работники пляжей не тестируются на наличие коронавирусной инфекции.

По словам Рубана, людям необходим отдых на свежем воздухе и витамин D, поэтому он рекомендует отдыхать и посещать специально организованные зоны отдыха и пляжи, придерживаясь мер безопастности.

Как сообщали Українськi Новини, Киев вернет ограничения на работу ТЦ, рынков и детсадов, если вырастет количество больных.

Тем временем кинотеатры могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.