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21 июня 2020, воскресенье, 06:00 497
Lifestyle 2020-06-21T06:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают День медика. Красивые поздравления в картинках

Сегодня отмечают День медика. Красивые поздравления в картинках

Ирина Николенко
День медика, Поздравления в картинках, Праздники 2020, какой сегодня праздник
День медика 2020. Фото: pixabay
День медика 2020. Фото: pixabay

Ежегодно День медика отмечают в третье воскресенье июня, который в 2020 состоится 21 июня. Українські Новини сделали подборку красивых поздравлений в картинках.

С июня 1994 года в Украине отмечают День медика по инициативе работников учреждений здравоохранения. Профессиональный праздник медработников в этом году выпадает на 21 июня.

Также День медика сегодня отмечают в странах: Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан.

Красивые поздравления в картинках.

День медика. Фото: library.gov.uaДень медика. Фото: library.gov.ua

Поздравление с Днем медика. Фото: glavred.info Поздравление с Днем медика. Фото: glavred.info

 

Поздравление в картинках. Фото: v24.com.uaПоздравление в картинках. Фото: v24.com.ua

21 июня отмечают День Медика. Фото: medsprava.com.ua21 июня отмечают День Медика. Фото: medsprava.com.ua

Ранее Українські Новини сообщали, 21 июня, в воскресенье, состоится "Марш равенства", который будет впервые проходить в онлайн формате.

На День Конституции в украинцев будет три выходных дня, в связи с этим, украинцы планируют провести уик-энд на Черном море и Азовском побережье.

В связи с пандемией коронавируса во всем мире, и пока еще осложненным отдыхом за границей, украинцы все больше начали интересоваться зеленым туризмом, а одним из самых популярных мест считается Каменец-Подольский и Бакота.

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