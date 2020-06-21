Сегодня отмечают День медика. Красивые поздравления в картинках

Ежегодно День медика отмечают в третье воскресенье июня, который в 2020 состоится 21 июня. Українські Новини сделали подборку красивых поздравлений в картинках.

С июня 1994 года в Украине отмечают День медика по инициативе работников учреждений здравоохранения. Профессиональный праздник медработников в этом году выпадает на 21 июня.

Также День медика сегодня отмечают в странах: Беларусь, Молдова, Армения, Казахстан.

Красивые поздравления в картинках.

День медика. Фото: library.gov.ua

Поздравление с Днем медика. Фото: glavred.info

Поздравление в картинках. Фото: v24.com.ua

21 июня отмечают День Медика. Фото: medsprava.com.ua

Ранее Українські Новини сообщали, 21 июня, в воскресенье, состоится "Марш равенства", который будет впервые проходить в онлайн формате.

На День Конституции в украинцев будет три выходных дня, в связи с этим, украинцы планируют провести уик-энд на Черном море и Азовском побережье.

В связи с пандемией коронавируса во всем мире, и пока еще осложненным отдыхом за границей, украинцы все больше начали интересоваться зеленым туризмом, а одним из самых популярных мест считается Каменец-Подольский и Бакота.