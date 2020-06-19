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19 июня 2020, пятница, 11:30 445
Lifestyle 2020-06-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
День медика в Украине в этом году отмечают 21 июня

День медика в Украине в этом году отмечают 21 июня

Ирина Николенко
Врачи, День медика, Праздники 2020, Медработники, Медсестры
День медика 2020. Фото: pixabay.com
День медика 2020. Фото: pixabay.com

В Украине День Конституции будут отмечать 28 июня, в связи с чем будет три официальных выходных дня, а в воскресенье, 21 июня будут праздновать День Медика. Українські Новини сделали подборку интересных фактов о возникновении медицинской отрасли на территории Украины.

День медика в Украине начали отмечать с июня 1994 года при инициативе работников учреждений здравоохранения. Ежегодно профессиональный праздник медработников празднуют в третье воскресенье июня. В 2020 году он выпадает на 21 июня.

Интересные факты

Первые больницы в Украине были созданы в XI веке во времена Киевской Руси. Тогда они размещались в храмах.

В течение XIV-XV веков начали строить первые предшественники настоящих больниц, открывались медицинские школы.

В 1632 году основали Киевскую Академию, в которой начали преподавать медицинское дело. Из ее стен вышли такие известные ученые и доктора, как эпидемиолог Самойлович Д. С., акушер Амбодик-Максимович Н. М., педиатр Шотовицкий С. Ф., анатом Шамлонский А. М. и другие.

В XVIII-XIX веках медицинские отделения сформировались при университетах Харькова, Киева, Львова и Одессы.

Во время Крымской войны (1854-1856 г.г.) в Севастополь отправили первый отряд медсестер. Это и стало причиной возникновения организации "Красный крест".

В 1886 году открылась первая бактериологическая станция в Одессе. Здесь работали известные ученые Мечников И. И. и Гамалея Н. Ф. Овразитов В. Р. и Страженко М. Д., совершивших прогресс в области кардиологии. Также были основателями Киевской школы терапевтов, академик Филатов В.П. основал в Одессе институт глазных болезней.

Ранее Українські Новини сообщали, в День Конституции в связи с трехдневным уик-эндом, украинцы планируют провести выходные на Черном море и Азовском побережье.

Для отдыха украинцы все больше начали выбирать зеленый туризм, а одним из самых популярных мест считается Каменец-Подольский и Бакота.

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