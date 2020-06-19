В воскресенье состоится "КиевПрайд"

В то время, как 21 июня будут праздновать День медика, в воскресенье также состоится "Марш равенства 2020", который впервые в истории украинского прайд-движения пройдет онлайн. Об этом сообщают организаторы общественной организации "КиевПрайд" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

21 июня, в воскресенье, ЛГБТ-сообщество проводит "Марш равенства" в режиме онлайн. Также в воскресенье пройдет большой медиа-марафон союзников и союзников ЛГБТ +.

Кроме того, 27 июня "КиевПрайд" присоединится к всемирному онлайн прайд-ивенту Global Pride 2020, который объединяет все прайды мира.

"КиевПрайд" состоится 21 июня. Фото: Facebook/КиевПрайд

Организаторы обещают в ближайшее время на своей странице в Facebook опубликовать подробную программу каждого из ивентов программы ПрайдОнлайн.

Также организаторы "КиевПрайд" добавляют, что с 6 июня по субботам и воскресеньям в соцсетях проводят серию онлайн-ивентов о ЛГБТ + и прайд-движение в Украине и в мире.

Ранее Українські Новини сообщали, в связи с пандемией коронавируса, "КиевПрайд-2020" перенесли на неопределенный срок.

Общественная организация "КиевПрайд" запустила флешмоб к Международному дню борьбы с гомофобией в Украине.