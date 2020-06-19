На уикенд в Бакоту и Каменец-Подольский. Сколько стоит отдых на День Конституции

В связи с тем, что на День Конституции будет 3 официальных выходных дня, и начался летний сезон отпусков, украинцы все больше стали интересоваться внутренним туризмом. Уикенд можно провести в одном из самых популярных уголков страны как среди украинских, так и иностранных туристов ­ в средневековом городе Каменец-Подолський и Бакоте, которая не поступается отдыху на море.

Где остановиться в Каменце-Подольском

Каменец-Подольский предлагает много вариантов жилья на любой кошелек: от бюджетных вариантов к роскошным апартаментам в отелях.

Самые дешевые цены за проживание стартуют от 400 гривен за двоих в двухместном номере за 3 дня и 2 ночи.

Для тех, кто любит отдыхать с комфортом, могут воспользоваться и более дорогими вариантами проживания. Улучшенный двухместный номер стоит от 1200 гривен за 3 дня и 2 ночи. Среди удобств в номере – телевизор с плоским экраном, а также ванная комната.

Проживание в четырехзвездочном отеле стоит от 3716 гривен за двоих на 3 дня и 2 ночи. В стоимость также входят завтраки на двоих. В номере работает бесплатный Wi-Fi. В числе удобств мини-бар, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Где отдохнуть и что посмотреть

Каменец-Подольский предлагает множество вариантов для активного и познавательного отдыха. Туристы могут пойти на экскурсии по городу, который богат на древние памятки. Но жемчужиной города считается Старая крепость.

Первое упоминание о ней – в 1374 году. Однако по археологическим исследованиям, ее основали в XI-XII веках. Старая крепость расположена на территории площадью 1,5 гектара и представляет собой 11 башен, расположенных в форме неправильного четырехугольника и соединенных крепостными стенами.

Старая крепость. Фото: ternograd.te.ua

Стоимость входных билетов в музеи города:

Старый замок 60 гривен/1 взрослый, 40 гривен/ дети, студенты.

Ратуша: экспозиция "История Магдебургского права", экспозиция "Денежный оборот на Подолье" – 25 гривен/ 1 взрослый и 20 гривен/ дети, студенты.

Галерея искусства: 25 гривен/1 взрослый, 15 гривен/ дети, студенты.

Отдел древностей: 15 гривен/ 1 взрослый, 10 гривен/ дети, студенты

Отдых в Бакоте

Хмельницкая область известна не только знаменитой крепостью, но и Бакотой, которую называют украинской Атлантидой.

К 1981 году в городе проживало более 2 тысяч жителей, а затем его затопили воды Новоднестровской ГЭС. Жителей расселили по соседним городам, а город превратился в украинскую "Антлантиду".

Согласно легендам, под 30-метровой толщей воды Днестра, стоят дома и колхозные свинарники, фруктовые сады и старинные кладбища. В солнечную погоду все это можно увидеть и даже услышать, как течение колышет колокола на древних церквях.

В Бакоте можно посетить самый старый Михайловский пещерный монастырь Среднего Поднестровья. Он был основан в XI веке и располагался в скале на высоте 120 метров. Кельи находились в пещерах.

Согласно легенде, в монастыре нашли убежище монахи и простые люди, которые спасались от татаро-монгольского войска. Но укрывшимся в скалах людям обещали свободу в обмен на отречение от веры в Христа. Но никто не вышел из пещер и тогда монголы замуровали входы, и все люди погибли.

Скальный монастырь. Фото: igormelika.com.ua

Бакота считается одним из самых живописных мест: с горы открываются великолепные виды на излучину Днестра. Климат здесь мягкий, теплый. Говорят, даже в сентябре сквозь прозрачные воды Днестра можно увидеть дно того самого Сарматского моря, которое бурлило здесь миллионы лет назад.

Отдых с палатками

Если хотите отдохнуть подальше от шумного города и насладиться красотой природы, на Бакоте самый популярный вид отдыха – отдых с палатками. Здесь можно половить рыбу, полюбоваться пейзажами. Также, можно взять в аренду катер, яхту и полюбоваться склонами Днестра. Среди развлечений на Бакоте: купание, загорание, созерцание пейзажей.

Отдых в Бакоте. Фото: vidviday.ua

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