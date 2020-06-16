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  • Дексаметазон снижает смертность от коронавируса, – ученые
16 июня 2020, вторник, 21:58 261
Мир 2020-06-16T23:15:01+03:00
Українські Новини
Дексаметазон снижает смертность от коронавируса, – ученые

Дексаметазон снижает смертность от коронавируса, – ученые

Елизавета Кесельман
Ученые, Исследование, лекарство от коронавируса, Дексаметазон
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

В то время, как одни эксперты тестируют Ибупрофен от коронавируса, другие ученые заявили, что включение дексаметазона в курс лечения от коронавируса снижает риск смерьности. Об этом передает российская служба ВВС. 

Как передает ведомство, ученые в Британии утверждают, что  использование дексаметазона во время лечения коронавируса снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% - пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).

Клинические испытания дексаметазона при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией - часть масштабных усилий, предпринимаемых по всему миру для определения наиболее эффективных препаратов из уже существующих для лечения Covid-19.

По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении "тяжелых" пациентов с самого начала пандемии, то в Британии можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.

Препарат недорогой, поэтому его эффективность в борьбе за жизнь коронавирусных пациентов особенно актуальна для небогатых стран с большим числом заболевших.

Согласно статистике, 19 из 20 пациентов с коронавирусной инфекцией не нуждаются в госпитализации. Большая часть госпитализированных идет на поправку, и только небольшая часть пациентов нуждается в вентиляции легких или кислородной терапии.

Как следует из заявления ученых, именно в лечении тяжелобольных дексаметазон демонстрирует значительную эффективность.

В клинических испытаниях препарата, которые проводились под руководством исследователей из Оксфордского университета, около 2 тысяч пациентов в стационарах получали в рамках курса лечения дексаметазон.

Результаты их лечения сравнили с результатами лечения еще 4 тысяч пациентов, которым дексаметазон назначен не был.

Выяснилось, что для пациентов на ИВЛ риск летального исхода при применении дексаметазона снижался с 40 до 28%, для пациентов на ЭКМО - с 25 до 20%.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца. 

Также Индия заявила, что может сыграть решающую роль в производстве вакцины от коронавируса. 

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