Дексаметазон снижает смертность от коронавируса, – ученые

В то время, как одни эксперты тестируют Ибупрофен от коронавируса, другие ученые заявили, что включение дексаметазона в курс лечения от коронавируса снижает риск смерьности. Об этом передает российская служба ВВС.

Как передает ведомство, ученые в Британии утверждают, что использование дексаметазона во время лечения коронавируса снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% - пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).

Клинические испытания дексаметазона при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией - часть масштабных усилий, предпринимаемых по всему миру для определения наиболее эффективных препаратов из уже существующих для лечения Covid-19.

По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении "тяжелых" пациентов с самого начала пандемии, то в Британии можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.

Препарат недорогой, поэтому его эффективность в борьбе за жизнь коронавирусных пациентов особенно актуальна для небогатых стран с большим числом заболевших.

Согласно статистике, 19 из 20 пациентов с коронавирусной инфекцией не нуждаются в госпитализации. Большая часть госпитализированных идет на поправку, и только небольшая часть пациентов нуждается в вентиляции легких или кислородной терапии.

Как следует из заявления ученых, именно в лечении тяжелобольных дексаметазон демонстрирует значительную эффективность.

В клинических испытаниях препарата, которые проводились под руководством исследователей из Оксфордского университета, около 2 тысяч пациентов в стационарах получали в рамках курса лечения дексаметазон.

Результаты их лечения сравнили с результатами лечения еще 4 тысяч пациентов, которым дексаметазон назначен не был.

Выяснилось, что для пациентов на ИВЛ риск летального исхода при применении дексаметазона снижался с 40 до 28%, для пациентов на ЭКМО - с 25 до 20%.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца.

Также Индия заявила, что может сыграть решающую роль в производстве вакцины от коронавируса.