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19 июня 2020, пятница, 13:10 709
Общество 2020-06-19T13:16:31+03:00
Українські Новини
В МОН рассказали, сколько абитуриентов зарегистрировались на ВНО-2020

В МОН рассказали, сколько абитуриентов зарегистрировались на ВНО-2020

Анна Рудык
Министерство образования, ВНО, ВНО-2020, Любомира Мандзий
ВНО. Фото: osvita.ua
ВНО. Фото: osvita.ua

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявляет, что на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году, которая запланирована на 25 июня - 17 июля, зарегистрировалось 379,5 тыс. участников.

Об этом она сообщила в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Сейчас у нас все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня по 17 июля... В 2020 году на основную сессию ВНО зарегистрировалось 379 493 участника", - сказала Мандзий.

По ее словам, для участников ВНО подготовлено 82 890 аудиторий в 5 188 пунктах тестирований.

Кроме этого, закуплено 3,2 млн масок, 3,3 тыс. бесконтактных термометров, 11,6 тыс. комплектов для защиты медиков, 104,4 тыс. литров антисептиков и 28,1 тыс. литров дезинфекторов для поверхностей.

Также к проведению основной сессии ВНО привлечено 242,6 тыс. сотрудников и 11,6 тыс. медицинских работников.

Мандзий также подчеркнула, что Минобразования разработало безопасный алгоритм проведения ВНО и доставку его участников к пунктам тестирований.

На входах в пункты тестирований участникам будет проводиться термометрия, оценка наличия признаков ОРВИ и раздаваться маски.

Мандзий также отметила, что в связи с принятым Верховной Радой законом о добровольном прохождения ВНО учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом, количество участников основной сессии ВНО уменьшится.

Как сообщали Українськi Новини, в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки

Также внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

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