Зеленский рассказал, какие самолеты входят в президентский авиапарк

Президент Украины Владимир Зеленский, который возобновил рабочие поездки по Украине, рассказал, на каких самолетах он чувствует себя безопасно и уверенно и какие входят в президентский авиапарк.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

"На самолетах "Антонова" облетал всю Украину. Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов. Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев", - сказано в сообщении.

На каких самолетах летает Владимир Зеленский. Скриншот: Telegram-канал Zelenskiy/Official

Как сообщали Українські Новини, в начале марта, до введения в стране карантина, Зеленский анонсировал тур по областям Украины, но из-за коронавируса планы пришлось отложить.

Ранее Владимир Зеленский в компании охранников пробежал 8 километров в Хмельницком.

Кроме того, Президент пил кофе в кофейне в большой компании, чем карантинные ограничения.