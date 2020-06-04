Зеленский в компании охранников пробежал 8 километров в Хмельницком

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницком вышел на пробежку, где преодолел 8,25 км. Об этом пишет "ТаблоID".

Президент начал пробежку в компании трех охранников в 7.15 утра и бегал 48 минут. За это время он пробежал 8,25 км и сжег 740 ккал.

"Я очень люблю бег, проветривается мозг", - признался президент, растягиваясь после пробежки.

Зеленский. Фото: "Таблоид"

"Даже больше плавание люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть .. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя", - отметил Зеленский.



Глава ОП Андрей Ермак тоже бегал с шефом, но вышел позже и немного отстал от него. Поэтому Зеленский прибежал первым.

Кроме того, Зеленский признался, что раньше пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром.

"Мы очень сильно полнели (от сахара - ред.), и на сердце нагрузка. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он была немного испорчен сахаром", - сказал Зеленский.

Зеленский на пробежке. Фото: "Таблоид"



Как сообщали Українські Новини, Зеленский сравнил переговоры с Путиным с пробежкой на беговой дорожке.



Ранее Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки.







