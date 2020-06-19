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19 июня 2020, пятница, 12:00 320
Медицина 2020-06-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
В аэропорту "Борисполь" установили лабораторию для тестирования на коронавирус

В аэропорту "Борисполь" установили лабораторию для тестирования на коронавирус

Ирина Николенко
МАУ, Аэропорт Борисполь, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом и по состоянию на 19 июня достигло 34 984 тысяч зараженных, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" установила в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) лабораторию для тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы установили в аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела", – написал он.

ПЦР-тесты на коронавирус будут проводить в аэропорту ПЦР-тесты на коронавирус будут проводить в аэропорту "Борисполь". Фото: Facebook/Евгений Дыхне

Дыхне отметил, что пока авиакомпания будет использовать лабораторию для тестирования экипажей МАУ.

Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.

Одновременная загрузка для ПЦР-тестирования составляет 96 образцов, время выполнения анализа – 3 часа, для тестирования на антитела – 86 тестов, по часу на каждый.

Отмечается, что фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующую справку потребует страна прилета.

МАУ установила лабораторию для тестирования на коронавирус. Фото: Facebook/Евгений ДыхнеМАУ установила лабораторию для тестирования на коронавирус. Фото: Facebook/Евгений Дыхне

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов до 1 августа.

17 июня аэропорт "Борисполь" планировал отправить 11 международных рейсов.

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