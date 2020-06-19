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19 июня 2020, пятница, 09:45 234 Инфографика
Общество 2020-06-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
Количество новых зараженных коронавирусом за сутки приближается к тысяче

Количество новых зараженных коронавирусом за сутки приближается к тысяче

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

18 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 985 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 17,4%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 19 июня в Украине 34 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 033 пациента выздоровели.

За сутки зафиксирован 921 новый случай, выздоровели 586 человек, умерли 19 человек.

Таким образом, 18 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 921 против 586.

Количество новых случаев заболевания 18 июня составило 2,7% от общего количества заболевших на 17 июня.

Количество активных больных (количество заболевших без учета выздоровевших и умерших) на утро 19 июня составило 17 966 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (4 221), в Киеве (4 176) и Львовской области (3 540).

В Ривненской области зафиксированы 2 693 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 142 случая, в Закарпатской - 1 960, в Ивано-Франковской области - 1 940, в Харьковской - 1 744, в Волынской - 1 673, в Тернопольской - 1 605, в Винницкой - 1 596, в Житомирской - 1 201, в Одесской - 1 200, в Днепропетровской - 1 021.

608 случая выявлены в Хмельницкой области, 604 случаев - в Кировоградской области, 585 случаев - в Черкасской области, 547 случаев - в Запорожской, 459 случаев - в Черниговской, 350 случаев - в Донецкой, 338 случаев - в Николаевской, 289 случаев - в Полтавской области, 246 случаев - в Сумской, 185 случаев - в Херсонской и 71 случай - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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