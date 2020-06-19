Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание

Кабинет Министров, который на прошлом заседании продлил адаптивный карантин, проведет внеочередное заседание в пятницу, 19 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 15:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Согласно сообщению, на заседании планируется рассмотрение вопросов медицины.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет провести внешнее независимое оценивание (ВНО), однако окончательное решение о проведении тестирования будет приниматься 19-20 июня.

Тем временем депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства.

Кроме того, Кабмин все равно хочет реализовать свою программу деятельности.

Ранее Верховная Рада отказалась одобрить программу деятельности Кабинета Министров. За принятие проекта постановления №3330 проголосовали 207 депутатов при минимально необходимых 226.