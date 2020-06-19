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19 июня 2020, пятница, 11:50 1888
Кабмин 2020-06-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание

Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание

Анна Рудык
Кабмин, Медицина, Заседание Кабмина, коронавирус в Украине
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров, который на прошлом заседании продлил адаптивный карантин, проведет внеочередное заседание в пятницу, 19 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 15:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Согласно сообщению, на заседании планируется рассмотрение вопросов медицины.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет провести внешнее независимое оценивание (ВНО), однако окончательное решение о проведении тестирования будет приниматься 19-20 июня.

Тем временем депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства.

Кроме того, Кабмин все равно хочет реализовать свою программу деятельности.

Ранее Верховная Рада отказалась одобрить программу деятельности Кабинета Министров. За принятие проекта постановления №3330 проголосовали 207 депутатов при минимально необходимых 226.

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