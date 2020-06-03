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03 июня 2020, среда, 22:17 306
Верховная Рада и партии 2020-06-03T22:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмин Шмыгаля годичный иммунитет не получит, - Арахамия

Кабмин Шмыгаля годичный иммунитет не получит, - Арахамия

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Программа деятельности правительства, Иммунитет, Давид Арахамия, Программа правительства, Кабмин Шмыгаля
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства, которую Рада рассмотрит на этой пленарной неделе.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

Он отметил, что в четверг, 4 июня, программа Кабмина будет отправлена Радой на доработку, при этом, по его словам, сам Шмыгаль попросит Раду это сделать.

Арахамия отметил, что Кабмин формально подал в Раду программу, которая была плохо проработана и, после критики со стороны большинства парламентских комитетов, они это сами осознали.

Арахамия добавил, что правительство уже 2 недели работает с комитетами, принимает их предложения к программе и после отправки Радой 4 июня программы Кабмина на доработку у правительства будет 15 дней, чтоб внести новую программу.

Вместе с тем Арахамия признал, что депутаты не настроены утверждать программу Кабмина, что дает правительству годичный иммунитет, так как согласно Конституции, Рада не может рассматривать вопрос об ответственности Кабмина в течение года, после одобрения программы деятельности правительства.

"Нету какого-то плана осенью (обновить состав Кабмина), не осенью. Но про иммунитет - действительно люди не хотят, потому, что они уже поняли, что вызовы, которые перед мировой экономикой и в том числе в Украине, они будут непредсказуемыми и кому-то сейчас дать иммунитет на год означает связать себе руки, если придется действовать радикально, быстро и динамично… Мы просто хотим, чтоб у нас были развязаны руки", - объяснил глава провластной фракции.

Он отметил, что во время кризиса нужны антикризисные команды, а для обеспечения роста экономики - команды направленные на рост.

На замечание ведущего, что утверждение Радой программы Кабмина Алексея Гончарука не "спасло" его от отставки, Арахамия ответил, что многие парламентарии не хотят, чтоб у них отбирали право принимать быстрые решения.

огда у вас "дамоклов меч" висит, то вы работаете лучше, - это факт", - подчеркнул он.

В то же время сравнивая Кабмины Шмыгаля и Гончарука, Арахамия считает, что Кабмин Шмыгаля менее теоретический и больше настроен на конкретные шаги.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада, которая уже работает в режиме очережных пленарных заседаний, 2-5 июня рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект №2513 об определении в Уголовном кодексе понятий "вор в законе" и "преступное сообщество".

 

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