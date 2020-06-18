Кабмин все равно хочет реализовать свою программу деятельности, хоть Рада ее и не одобрила

Кабинет Министров намерен реализовывать доработанную программу деятельности правительства, несмотря на отказ Верховной Рады ее одобрить. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил по результатам голосования в Раде, передают Українськi Новини. "Это документ, по которому правительство будет работать, несмотря на его принятие или непринятие", - сказал он. Шмыгаль отметил, что к программе будет подготовлен план действий. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 207 депутатов при минимально необходимых 226. Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства. Как сообщали Українські Новини, программа Кабмина предусматривает введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021. Программа Кабмина предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты. Верховная Рада отправила программу деятельности Кабинета Министров на доработку. Так, программа Кабмина предусматривает введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021. Программа Кабмина предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты.