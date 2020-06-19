В Турции написали о коронавирусе у Елены Зеленской, перепутав ее с Верой Брежневой

Одно из популярных турецких изданий Нurriyet на днях написало о том, что у Первой леди Украины Елены Зеленской обнаружили коронавирусную инфекцию, однако внешне перепутали супругу Владимира Зеленского с певицей и артисткой Верой Брежневой, разместив совместное фото президента Украины и артистки со съемок комедийного фильма 2016 года "8 первых свиданий" на главной фотографии. Об этом передает Бабель.

Отмечается, что после публикации ошибку исправили, заменив "семейный портрет" Зеленских на фото, где украинский президент изображен сам, однако сриншоты с предыдущей фотографии удалось запечатлить.

Скриншоты: Бабель

Как сообщали Українські Новини, перед тем, как стало известно о болезни Елены Зеленской, Первая леди посетила дом для детей с инвалидностью.

После того, как у Зеленской обнаружили коронавирус, президент Владимир Зеленский тоже сдал тест, но он оказался негативным.

Позднее стало известно, что Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса. Однако, она утверждала, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни, находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.