Курс продажи доллара начал падать, а покупки - растет. Курс валют на 18 июня

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 3,50 коп. до 29,7334 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,40 коп. до 30,2413 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6744 26,8918 29,7334 30,2413 3,35 3,94 Максимальный 26,7500 27,1000 29,9000 30,7000 3,80 5,00 Минимальный 26,5000 26,7760 29,3000 29,9900 2,50 3,77

Напомним, в период с 9 по 14 июня Нацбанк устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, в то время, как в период с 9 по 14 июня Нацбанк устанавливал гривну по 26,6 UAH/USD.