В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

После того, как Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что препарат дексаметазон показал наилучшие результаты по снижаемости смертности от коронавируса, в ведомстве назвали три категории пациентов, которые первыми получат вакцину от COVID-19 в первую очередь. Об этом сообщает The New York Times.

Как заявил главный ученым ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будет отдаваться следующим категориям:

людям, работающим на передовой в борьбе с коронавирусом, таким как медики или полиция;

людям из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилым или с сопутствующими заболеваниями;

людям, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса, таких как тюрьмы или дома престарелых.

ВОЗ надеется, что в этом году будет произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года - 2 млрд доз.

"Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин - это сложное дело, она сопряжена с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая потерпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться", - заявила Сваминатан.

Как сообщали Українські Новини, эксперты предупредили о том, что использование дексаметазона может привести к смертельным последствиям.