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  • В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса
19 июня 2020, пятница, 08:30 1320
Мир 2020-06-19T09:15:02+03:00
Українські Новини
В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

Елизавета Кесельман
Вакцина, ВОЗ, всемирная организация здравоохранения, вакцина от коронавируса, Дексаметазон
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

После того, как Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что препарат дексаметазон показал наилучшие результаты по снижаемости смертности от коронавируса, в ведомстве назвали три категории пациентов, которые первыми получат вакцину от COVID-19 в первую очередь. Об этом сообщает The New York Times.

Как заявил главный ученым ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будет отдаваться следующим категориям:

  • людям, работающим на передовой в борьбе с коронавирусом, таким как медики или полиция;
  • людям из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилым или с сопутствующими заболеваниями;
  • людям, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса, таких как тюрьмы или дома престарелых.

ВОЗ надеется, что в этом году будет произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года - 2 млрд доз.

"Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин - это сложное дело, она сопряжена с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая потерпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться", - заявила Сваминатан.

Как сообщали Українські Новини, эксперты предупредили о том, что использование дексаметазона может привести к смертельным последствиям.

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