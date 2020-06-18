Количество новых случаев коронавируса за сутки достигло очередного антирекорда

17 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 829 до 34 063, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 966 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 9,4%, количество новых летальных случаев снизилось на 25,8%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 18 июня в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 477 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксированы 829 новых случаев, выздоровели 504 человека, умерли 23 человека.

Таким образом, 17 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 829 против 504.

Количество новых случаев заболевания 17 июня составило 2,5% от общего количества заболевших на 16 июня.

Количество активных больных (количество заболевших без учета выздоровевших и умерших) на утро 18 июня составило 17 650, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (4 135), в Киеве (4 084) и Львовской области (3 398).

В Ривненской области зафиксированы 2 572 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 119 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 893 случая, в Закарпатской - 1 882, в Харьковской - 1 707, в Волынской - 1 610, в Винницкой - 1 563, в Тернопольской - 1 542, в Одесской - 1 188, в Житомирской - 1 154, в Днепропетровской - 1 021.

604 случая выявлены в Кировоградской области, 587 случаев - в Хмельницкой области, 568 случаев - в Черкасской области, 541 случай - в Запорожской, 448 случаев - в Черниговской, 349 случаев - в Донецкой, 323 случая - в Николаевской, 287 случаев - в Полтавской области, 236 случаев - в Сумской, 184 случая - в Херсонской и 68 случаев - в Луганской области.

Количество новых случаев коронавируса

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса.

Тем временем психолог заявляет, что нельзя обвинять легкомысленное поведение людей в распространении эпидемии коронавируса.