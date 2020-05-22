Киевляне раскритиковали свежий ремонт Кличко улицы на Подоле

Подходит к концу реконструкция Покровской улицы в Киеве, которую начали второго ноября 2019 года, информирует портал hmarochos.kiev.ua. Официальной даты открытия улицы пока нет.

Проект реконструкции, разработанный совместно ORFO Universal Design и ОАО "Киевпроект", предусматривал замену покрытия тротуара, прокладки тактильных полос, установление болардов и новых фонарей.

Фото: Данило Мовчан

Сейчас по фотографиям видно, что улицу выложили мостовой, сделали один поднятый пешеходный переход напротив лицея №100, улицу огородили болардами и забором, установили автомагистральные LED-фонари, которые светят холодно-белым светом, обеспечили отвод воды из водостоков зданий через придорожные желоба.

Киевлянин Даниил Мовчан сделал обзор, что уже успели сделать - и почему не все обновления являются положительными. Например, поднятый пешеходный переход на этой улице сделали только один, а переход через переулок Зелинского сделали не по удобной для прохожих осью.

Фото: Данило Мовчан

Мовчан отмечает, что здесь нужно было сделать более крутой поворот для автомобилей, чтобы "успокоить автомобильный трафик".

Хотя асфальтовое покрытие улицы заменили более исторической брусчаткой, ширину полос в 3,5 метра при этом не уменьшили. Мовчан пишет, что по новым ДСН такая ширина - это ширина улицы "общегородского значения непрерывного движения". На такой улице полностью отсутствуют светофоры, а пешеходы пользуются только подземными или надземными переходами. По новым нормам, ширина этой полосы должна составлять 2,75 м. Также он добавляет, что на "высвобожденной" площади можно обустроить велодорожку.

Фото: Данило Мовчан

По болардам и заборам, то столбики изготовлены из нержавейки, что, по мнению Даниила, больше подходят к новой, высокотехнологичной застройке, а новый забор не будет защищать пешеходов, особенно школьников.

Так, водители не смогут четко видеть невысоких по росту учеников начальной школы; будут и те, кто станут перелезать через него, а в случае аварий он не обезопасит пешеходов от травм.

Фото: Данило Мовчан

Обновленное освещение улицы Мовчан оценил как "ужасное". Во-первых, цвет освещения - ярко-белый; на Западе подобное освещение используют на автомагистралях, зато для центра города используют "теплый" желтый свет. Во-вторых, вместо того, чтобы подстроить дизайн светильников для этой улицы, здесь установили автомагистральные столбы. К тому же, электрокабели оставили сверху, хотя проект реконструкции позволял скрыть их под землю.

Во время реконструкции планировали заменить инженерные сети. Из-за восстановили движение автомобилей по пешеходной улице Сагайдачного. По первоначальному плану, работы планировали завершить к концу 2020 года.