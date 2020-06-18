В Киеве и Черновицкой области могут ослабить карантин, а в 15 областях - ужесточить, - Ляшко

Новые параметры адаптивного карантина, которые начнут действовать с 22 июня, позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям.

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы сказали, что эти меры начали работать с сегодняшнего дня, то, в принципе, у нас на смягчения вышли бы Киев и Черновицкая область, которые до этого не могли вводить смягчения, потому что они превышали инцидентность. Наш анализ показывает, что загруженность кроватей, охват тестированием, процент выявления и динамика позволяет входить этим регионам в смягчения карантинных мер. Загруженность кроватей в Киеве составляет 38,38% при целевом показателе "меньше 50%", охват тестированием - 100,62 на 100 тыс. населения при необходимых 24, процент выявления - 3,62% при целевом показателе "меньше 11%", динамика - отрицательная при целевом показателе "меньше 10%", - рассказал Ляшко.

Новые параметры адаптивного карантина вступят в силу со следующей недели.

Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям, - Минздрав

Красным и желтым отмечены области, подпадающие под ужесточение карантина согласно новым параметрам.

Согласно данным Минздрава на сегодня 15 областей подпадают под ужесточение карантина согласно новым параметрам.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Тем временем, Киев и Черновицкая область занимают первые места по количеству случаев COVID-19 в Украине. В столице 4084 случаев коронавирусной болезни, а в Черновицкой - 4135.