Какой праздник 16 июня и кто празднует День ангела

15 июня начался Петров пост, а сегодня верующие чтят память мученика Лукьяна. Українські Новини сделали подборку главных традиций и примет в этот день, а также что можно и нельзя делать.

16 июня православные христиане чтят память мученика Лукьяна. А в народе этот день называют Лукьян-ветряк.

Народные приметы и традиции

Если 16 июня наблюдается южный ветер, то быстро будет расти яровая рожь.

В течение дня идет дождь – будет много грибов.

Если в этот день совы кричат ​​– это к ненастью.

Собака мало ест или плохо спит и ест траву – эта примета прогнозирует дождь.

Если утром на воде наблюдается туман ­– будет солнечная погода.

Если вечером ветер с севера дует – день будет ясный, с юга или запада – к ненастью.

Много росы предусматривает хороший урожаю льна и конопли.

Что можно и нельзя делать 16 июня

Сон в ночь с 15 на 16 июня считается вещий, поэтому о нем не стоит никому рассказывать.

Считается, если на улице непогода, то лучше остаться дома.

В этот день не стоит заключать сделки.

День ангела 16 июня празднуют владельцы таких имен: Алина, Юстина, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Полина, Семен, София, Ульяна, Юлиан.

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