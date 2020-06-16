Какой праздник 16 июня и кто празднует День ангела

15 июня начался Петров пост, а сегодня верующие чтят память мученика Лукьяна. Українські Новини сделали подборку главных традиций и примет в этот день, а также что можно и нельзя делать. 16 июня православные христиане чтят память мученика Лукьяна. А в народе этот день называют Лукьян-ветряк. Народные приметы и традиции Если 16 июня наблюдается южный ветер, то быстро будет расти яровая рожь. В течение дня идет дождь – будет много грибов. Если в этот день совы кричат – это к ненастью. Собака мало ест или плохо спит и ест траву – эта примета прогнозирует дождь. Если утром на воде наблюдается туман – будет солнечная погода. Если вечером ветер с севера дует – день будет ясный, с юга или запада – к ненастью. Много росы предусматривает хороший урожаю льна и конопли. Что можно и нельзя делать 16 июня Сон в ночь с 15 на 16 июня считается вещий, поэтому о нем не стоит никому рассказывать. Считается, если на улице непогода, то лучше остаться дома. В этот день не стоит заключать сделки. День ангела 16 июня празднуют владельцы таких имен: Алина, Юстина, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Полина, Семен, София, Ульяна, Юлиан. Ранее Українські Новини сообщали, во время празднования Дня Конституции 28 июня, в украинцев будет 3 официальных выходных дня с 27 по 28 июня. В связи с государственным праздником на День Конституции, украинцы могут поехать отдыхать в различные туристические места Украины.