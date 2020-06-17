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  • 7 июля отмечают Ивана Купала. Как отпраздновать и найти магический цвет папоротника
17 июня 2020, среда, 06:15 17
Lifestyle 2020-06-17T07:15:03+03:00
Українські Новини
7 июля отмечают Ивана Купала. Как отпраздновать и найти магический цвет папоротника

7 июля отмечают Ивана Купала. Как отпраздновать и найти магический цвет папоротника

Ирина Николенко
Ивана Купала, Иоанн Креститель, Народные приметы, Православные праздники
Ивана Купала. Фото: fahttps://ukranews.com/upload/img/2020/06/16/5ee8aae70e7c7-tsvit-paporoti-742x484.jpgcebook/pyrogiv
Ивана Купала. Фото: fahttps://ukranews.com/upload/img/2020/06/16/5ee8aae70e7c7-tsvit-paporoti-742x484.jpgcebook/pyrogiv

Украинцы 28 июня будут отмечать День Конституции, а в ночь с 6 на 7 июля – одно из магических и тайных праздников Ивана Купала. В этот день девушки гадают на суженого, молодежь прыгает через костер, а отчаянные ищут загадочный цветок папоротника, который по поверьям. дает удивительные способности и возможности, передают Українські Новини.

История праздника

Ивана Купала берет свои истоки с язычества. Сначала праздник был посвящен языческому богу Купале и отмечали его в день летнего солнцестояния. Купало был в первом ряду языческих богов и считался богом земных плодов, третьим или пятым по значимости после Перуна.

Однако после крещения Киевской Руси, чтобы искоренить язычество, христианская церковь приурочила ко Дню Солнца свой праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который был пророком, мучеником и крестил Иисуса Христа. С тех пор и появилось новое название – День Ивана Купала.

После перехода на новый календарь День Ивана Купала потерял связь с днем ​​летнего солнцестояния и его начали отмечать 7 июля. Хотя в празднике сохранились языческие традиции, однако они не имеют ничего общего с христианством.

Ивана Купала. Фото: wz.lviv.uaИвана Купала. Фото: wz.lviv.ua

Традиции празднования

По древним обычаям на Ивана Купала девушки гадают на своих "суженых", которое считается истинным и судьбоносным. В этот день девушки плетут венки из 12 видов полевых цветов и перед закатом солнца пускают их на воду. Если венок утонет, то девушка не выйдет замуж в этом году, если отплыл от берега – свадьба уже скоро.

Главная традиция, которая сохранилась до нашего времени – прыжки через костер. По народному поверью, огонь считается очистительным: вокруг него водят хороводы и прыгают через него. Чтобы быть вместе, влюбленные пары держась за руки и пытались перепрыгнуть костер вместе.

Главными атрибутами праздника считаются Купало и Марена. Согласно славянским мифам Марена – зимнее божество, моря землю стужей, а человека болезнями и голодом. Чучела изготавливают из ветки вербы и украшают ее цветами, венками и лентами. Вокруг Купала водят хороводы и поют песни.

Традиции празднования Ивана Купала. Фото: facedobra.comТрадиции празднования Ивана Купала. Фото: facedobra.com

Поиск магического цветка папоротника

По народным поверьям, красно-огненный цветок папоротник расцветает в полночь раз на один год, в ночь на Ивана Купала. Тот, кто его найдет и сорвет, цветок даст особые силы и возможности.

Чтобы найти цветок папоротника, необходимо еще до захода солнца пойти в лес, зайти в наиболее глухую чащу и отыскать папоротник. Согласно поверью, папоротник цветет лишь на мгновение и его сразу надо сорвать.

Считается, что владелец папоротника получит способность понимать язык животных, видеть все клады, становиться невидимым, может принимать любой вид, а также открывать замки сокровищниц, только приложив к ним цветок.

Цвет папоротника. Фото: ukrainians.todayЦвет папоротника. Фото: ukrainians.today

Ранее Українські Новини сообщали, во время выходных на День Конституции среди украинцев пользуется спросом отдых на Черном море и Азовском побережье.

Во время летнего отпуска украинцы начали предпочитать внутренний туризм: где отдохнуть летом в Житомирской области.

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