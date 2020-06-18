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18 июня 2020, четверг, 20:58 79
Политика 2020-06-18T20:59:49+03:00
Українські Новини
Над Киевом пронеслись гроза и мощный ураган

Над Киевом пронеслись гроза и мощный ураган

Кира Молчанова
Киев, Ливень, Ветер, Шквальный ветер, Непогода в Киеве
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Синоптики обещали в Киеве просто дождь, а над столицей пронесся ураган с ливнем и градом.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

В сообщении говорится, что ураган пронесся над одним из районов Киева. Ветер вырывал и ломал деревья.

Так, на улице Ольжича, 30 на дорогу упало дерево и полностью ее перекрыло.

Последствия непогоды убирали спасатели, полицейские и простые прохожие.

Кроме того, видео с непогодой публиковали и другие киевляне.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник стихия в центре Киева поломала деревья и повредила припаркованные под ними авто, из-за чего образовались значительные заторы. Кроме того, двадцатиминутный ливень затопил Подол – машины ехали в воде.

Ранее синоптики объяснили погодные аномалии – необычно теплую и бесснежную зиму, апрель без осадков, прохладный май – изменениями климата на земле. Климатическая система находится в возбужденном состоянии и выдает погодные сюрпризы.

Кроме того, лето 2020 тоже будет неспокойным с погодной точки зрения. Синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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Дождь. Фото: pixabay
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