В то время, как заболевших коронавирусом в Киеве 18 июня уже 4 084, умерших - 95, вирус добрался до "Киевпасстранса" — предприятия, которое в столице осуществляет все наземные пассажирские перевозки: автобусом, троллейбусом, трамваем. У двух сотрудников подтвердили Covid-19.

Как пишут "Вести", замдиректора КП "Киевпасстранс" Сергей Литвинов подтвердил изданию, что анализ на коронавирус положительный. "По приходе на работу у двух сотрудников была обнаружена повышенная температура. После чего их направили на тестирование, и результат оказался положительным. Мы их изолировали. А все остальных, с кем они контактировали, сейчас проверяем. Сколько их, пока неизвестно. Но скажу точно, что вся эта ситуация никоим образом на работу транспорта не повлияет. Слава богу, у нас ни у водителей, ни у кондукторов Covid-19 не был обнаружен", — сказал он.

В то же время, как рассказали работники предприятия, сложившаяся ситуация вполне ожидаемая. По словам водителя трамвая №15 Владимира Котляра водителей, по большому счету, оставили один на один со всеми проблемами. "Когда только запустили транспорт после карантина, я еще не работал. Был на больничном и вышел на работу только в середине мая. С того момента по сегодняшний день мне выдали всего две медицинские маски. О респираторах и перчатках речь вообще не идет. Ровно как и о дезинфекторах. Если хочешь — покупай все сам. Я так и поступаю. Я ведь продаю талоны, беру деньги, а это самая грязная вещь", - говорит водитель.

Также отрудник предприятия рассказал, как проходит дезинфекция составов: "Когда я в мае вышел на работу, то выезжал в 04:10–04:30. В первые дни в это время на воротах вообще никого не было. Потом начали выставлять уборщицу. Это, чтобы вы понимали, женщины, которые нам в бабушки годятся. Им приходится убирать всю ночь вагоны, а потом еще и обрабатывать салон. Но что значит обрабатывать? Она зашла, побрызгала из пульверизатора хлорку на пол и вышла. Ни сидения, ни поручни не протираются и не обрабатываются. Кличко постоянно кричит, как бороться с коронавирусом... Так нужно начать с того же транспорта. Ведь то, как вы его обрабатываете, видно по статистике заболеваемости в Киеве. Так коронавирус мы никогда не победим", - уверен Котляр.

Также он утверждает, что днем дезинфекцию транспорта не проводят. "Водителям выдали какие-то бутылки с неизвестной мне жидкостью и сказали два раза в смену ходить по салону и обрызгивать. В первый же день раствор мне обжег руки, и я отказался это делать", - сообщил водитель.

Напомним, Кабмин хочет ужесточить штрафы за неношение маски в общественном транспорте.

Киев возобновил работу наземного общественного транспорта с 23 мая, метро заработало с 25 мая.