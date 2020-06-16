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16 июня 2020, вторник, 14:43 578
Общество 2020-06-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет ужесточить штрафы за неношение маски в общественном транспорте

Кабмин хочет ужесточить штрафы за неношение маски в общественном транспорте

Кира Молчанова
Кабмин, Общественный транспорт, Защитные маски, карантин в Украине, медицинские маски, Штрафы за нарушение карантина
Маска.. Фото: Pixabay
Маска.. Фото: Pixabay

На фоне того, что министр здравоохранения Украины считает: главными причинами увеличения заражения коронавирусом является пренебрежение ношением масок, Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Обращаясь к председателям областных государственных администраций, премьер-министр подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

Шмыгаль также отметил, что пока что правительство видит незначительный, но рост количества подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрит административный протокол в отношении Президента Владимира Зеленского за нарушение правил карантина из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.

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