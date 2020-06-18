Тоді як хворих на коронавірус в Києві 18 червня вже 4 084, померлих - 95, вірус дістався до "Київпастрансу" — підприємства, яке в столиці здійснює всі наземні пасажирські перевезення: автобусом, тролейбусом, трамваєм. У двох працівників підтвердили Covid-19.

Як пишуть "Вести", заступник директора КП "Київпастранс" Сергій Литвинов підтвердив виданню, що аналіз на коронавірус позитивний. "По приході на роботу у двох співробітників була виявлена підвищена температура. Після чого їх направили на тестування, і результат виявився позитивним. Ми їх ізолювали. А все решту, з ким вони контактували, зараз перевіряємо. Скільки їх, поки що невідомо. Але скажу точно, що вся ця ситуація жодним чином на роботу транспорту не вплине. Слава богу, у нас ні водіїв, ні у кондукторів Covid-19 не був виявлений", — сказав він.

Як розповіли працівники підприємства, ця ситуація цілком очікувана. З слів водія трамвая №15 Володимира Котляра водіїв, за великим рахунком, залишили один на один з усіма проблемами. "Коли тільки запустили транспорт після карантину, я ще не працював. Був на лікарняному і вийшов на роботу тільки в середині травня. З того часу до сьогодні мені видали всього дві медичні маски. Про респіратори і рукавички мова взагалі не йде. Як і про дезинфектори. Якщо хочеш — купуй все сам. Я так і роблю. Адже я продаю талони, беру гроші, а це найбрудніша річ", — каже водій.

Також співробітник підприємства розповів, як проходить дезінфекція транспорту: "Коли я в травні вийшов на роботу, то виїжджав у 04:10-04:30. У перші дні В цей час на воротах взагалі нікого не було. Потім почали виставляти прибиральницю. Це, щоб ви розуміли, жінки, які нам у бабусі годяться. Їм доводиться прибирати всю ніч вагони, а потім ще і обробляти салон. Але що значить обробляти? Вона зайшла, побризкала з пульверизатора хлорку на підлогу і вийшла. Ні сидіння, ні поручні не протираються і не обробляються. Кличко постійно кричить, як боротися з коронавірусом... Так треба почати з того ж самого транспорту. Адже те, як ви обробляєте, видно по статистиці захворюваності в Києві. Так коронавірус ми ніколи не переможемо", — упевнений Котляр.

Також він стверджує, що вдень дезінфекцію транспорту не проводять. "Водіям видали якісь пляшки з невідомою мені рідиною і сказали два рази в зміну ходити по салону і бризкати. У перший же день розчин мені обпалив руки, і я відмовився це робити", — повідомив водій.

Нагадаємо, Кабмін хоче посилити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті.

Київ відновив роботу наземного громадського транспорту з 23 травня запрацювало метро з 25 травня.