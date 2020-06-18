В августе Wizz Air намерена запустить рейсы из Дортмунда в Запорожье по средам и воскресеньям

Wizz Air запустит рейсы из Дортмунда в Запорожье. Фото: GetBg.net

Wizz Air запустит рейсы из Дортмунда в Запорожье. Фото: GetBg.net

В то время, как Wizz Air возобновила полеты из Киева в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию 17 июня, венгерская авиакомпания намерена запустить рейсы из Дортмунда (Германия) в Запорожье в августе. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.

Стоимость билетов стартует от 25 евро.

Также из Дортмунда в августе запускаются рейсы в 9 других стран.

Полеты будут осуществлять на 3 самолетах Airbus A320.

Как сообщали Українськi Новини, венгерский лоукостер Wizz Air запустил в продажу 200 тысяч билетов, в рамках которой рейсы в Украину из Австрии и обратно. Продажа билетов доступна в размере по 10 евро с учетом сборов.

5 стран готовы возобновить пассажирские авиаперевозки для украинских туристов. Греция, Турция, Египет с 1 июля, Тунис с 16 июля анонсируют чартерные рейсы в такие страны. Также туроператоры ведут переговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок в Черногорию.

Кабинет Министров разрешил запустить внутреннее авиасообщение с 5 июня и международные с 15 июня.