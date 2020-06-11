Wizz Air начал продавать билеты в Австрию из Украины по 10 евро

Венгерский лоукостер Wizz Air, который возобновил продажу билетов из Украины, запустил в продажу 200 тысяч билетов, в рамках которой рейсы в Украину из Австрии и обратно доступны по 10 евро. Об этом сообщает avianews.

Отмечается, что продажа билетов доступна в размере по 10 евро с учетом сборов.

Также сообщается, что по такой цене можно оформить тариф Basic, который включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см. Перевозка багажа и ручной клади большего размера оплачиваются дополнительно.

Скриншот: avianews

Кроме того, перелеты от 10 евро есть на маршруты из Киева, Харькова и Запорожья в Вену, а также на новый рейс Киев-Зальцбург, который Wizz Air хочет открыть в июле.

В ведомстве также отметили, что несмотря на то, что продажа билетов возобновилась, в Австрии все еще действуют ограничения на въезд для граждан из Украины, точная дата отмены которых неизвестна.

Исключение делается только для иностранцев, которые имеют право на проживание в Австрии.

Пассажирам перед покупкой билетов следует иметь в виду, что в Австрии до сих пор действуют ограничения на въезд граждан Украины, и точная дата отмены таких правил неизвестна.

Для возможности внесения изменений в билет на льготных условиях Wizz Air предлагает оплатить услугу Wizz Flex по 12 евро за перелет. Она позволяет менять дату вылета без оплаты штрафа, однако может взиматься разница тарифов, если новый билет стоит дороже старого.

Как сообщали Українські Новини, в Wizz Air заявили о том, что будут выполнять рейсы в Чехию из Киева и Львова.

Кроме того, в МАУ обнародовали расписание рейсов по Украине до июля.