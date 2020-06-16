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16 июня 2020, вторник, 09:09 38
Верховная Рада и партии 2020-06-16T09:15:01+03:00
Українські Новини
Депутат напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский

Депутат напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский

Ирина Дорофейчук
Ресторан, Русский язык, МакДоналдс, McDonald’s, Бужанский
Макдоналдс. Фото: mcdonalds.ua
Макдоналдс. Фото: mcdonalds.ua

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отреагировал на ситуацию, которая сложилась вокруг "языкового вопроса" в сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Напомним, что в электронном меню McDonald’s для клиентов в Украине доступны только украинский и английский языки. Компания отказалась предоставлять свои услуги на русском языке.

"Возможно уважаемая иностранная организация, открывшая знаменитую сеть быстрого питания в Украине просто не в курсе.

Но в 10й статье нашей Конституции упоминаются два языка, украинский и русский.

Про английский там нет ни слова", - отметил депутат Бужанский в своей заметке на персональной странице в социальной сети Telegram.

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