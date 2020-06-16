Депутат напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отреагировал на ситуацию, которая сложилась вокруг "языкового вопроса" в сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Напомним, что в электронном меню McDonald’s для клиентов в Украине доступны только украинский и английский языки. Компания отказалась предоставлять свои услуги на русском языке.

"Возможно уважаемая иностранная организация, открывшая знаменитую сеть быстрого питания в Украине просто не в курсе.

Но в 10й статье нашей Конституции упоминаются два языка, украинский и русский.

Про английский там нет ни слова", - отметил депутат Бужанский в своей заметке на персональной странице в социальной сети Telegram.