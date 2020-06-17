подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "На украинском звучит вкуснее". Посольство Украины в США выступило в поддержку McDonald's
17 июня 2020, среда, 13:10 714
Политика 2020-06-17T15:00:03+03:00
Українські Новини
"На украинском звучит вкуснее". Посольство Украины в США выступило в поддержку McDonald's

"На украинском звучит вкуснее". Посольство Украины в США выступило в поддержку McDonald's

Елизавета Кесельман
Русский язык, McDonald's, Посольство Украины в США, скандал в McDonald's
Фото: twitter/ @andrij_bear
Фото: twitter/ @andrij_bear

После того, как компания McDonald's в Украине приняла решение обслуживать клиентов только на украинском и английском языках, убрав русский язык, общество разделилось на "два лагеря", из-за чего возник конфликт. Тем временем, посольство Украины в США поддержало решение McDonald's. Об этом ведомство заявило на своей странице в Twitter.

В частности, дипломаты заявили, что названия блюд на украинском языке звучат вкуснее и призвали изучать украинский вместе с McDonald's.

Скриншот: twitter.com/UKRintheUSСкриншот: twitter.com/UKRintheUS

"Мы всецело понимаем McDonalds, названия еды на украинском языке звучат значительно вкуснее. Большое спасибо компании за твердую позицию в отношении украинского языка в меню магазинов McDonald's в Украине. Теперь мы можем сказать: "Изучайте украинский язык с McDonald's",- говорится в микроблоге посольства Украины в США в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, социальные сети до сих пор не утихают и продолжают обсуждать радикальный шаг McDonald's, используя сарказм, и объявляя бойкот сети фаст-фудов. Бывшие клиенты сети утверждают, что отныне будут посещать заведение только при нужде в уборной.

Кроме того, депутат Максим Бужанский напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский.

Больше новостей о: Русский язык McDonald's Посольство Украины в США скандал в McDonald's

Карантин в Украине продлят до 31 июля, — Шмыгаль
В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших
Новости
Пекин снова закрывают на жесткий карантин из-за новой волны коронавируса 15:05
В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля 14:58
Пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной. Куда могут полететь украинские туристы 14:53
"Слуга народа" объявит результаты праймериз в конце июля, — Арахамия 14:53
Ермак на переговорах в "нормандском формате" общается с россиянами через переводчика 14:37
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ 16:29
больше новостей
Потураева от "Слуги народа" назначили председателем комитета по гуманитарной и информполитике
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok