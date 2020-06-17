"На украинском звучит вкуснее". Посольство Украины в США выступило в поддержку McDonald's

После того, как компания McDonald's в Украине приняла решение обслуживать клиентов только на украинском и английском языках, убрав русский язык, общество разделилось на "два лагеря", из-за чего возник конфликт. Тем временем, посольство Украины в США поддержало решение McDonald's. Об этом ведомство заявило на своей странице в Twitter.

В частности, дипломаты заявили, что названия блюд на украинском языке звучат вкуснее и призвали изучать украинский вместе с McDonald's.

Скриншот: twitter.com/UKRintheUS

"Мы всецело понимаем McDonalds, названия еды на украинском языке звучат значительно вкуснее. Большое спасибо компании за твердую позицию в отношении украинского языка в меню магазинов McDonald's в Украине. Теперь мы можем сказать: "Изучайте украинский язык с McDonald's",- говорится в микроблоге посольства Украины в США в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, социальные сети до сих пор не утихают и продолжают обсуждать радикальный шаг McDonald's, используя сарказм, и объявляя бойкот сети фаст-фудов. Бывшие клиенты сети утверждают, что отныне будут посещать заведение только при нужде в уборной.

Кроме того, депутат Максим Бужанский напомнил "Макдоналдсу" о Конституции, где записан русский, а не английский.