Экстремальная жара и шквалы с градом: какой будет погода на выходных

В то время, как в воскресенье, 21 июня, украинцы смогут наблюдать одно из самых необычных астрономических явлений -"Огенное кольцо", погода в Украине в конце недели особо не изменится – будет все так же жарко, как и в последние дни, а дожди будут поливать половину областей страны.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, пятница обещает быть в Украине снова с грозовыми дождями и жарой.

"Дожди, даже ливни, частые спутники гроз – шквалы, а также град, наиболее возможны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, на Харьковщине и в Крыму. В Луганской, Донецкой областях, значительной части центра и юга Украины – без существенных осадков. Ветер будет поддувать с востока, умеренный. Температура воздуха завтра днем ​​где-то в пределах 26-30 градусов, на востоке до +33, на западе 24-28 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 19 июня ночью без осадков и довольно высокая температура – 17-20 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +30, местами периодический дождь, гроза.

Также почти по всей стране ожидаются грозовые дожди, - рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, пишут "Факты".

"Больше всего грозовые дожди будут идти на западе страны, меньше всего таких осадков будет на востоке и северо-востоке", - рассказала она.

По словам синоптика, температурный фон на западе будет прохладным: преимущественно 20-25 градусов выше нуля. А вот на востоке и северо-востоке, а позже и в центре около 30-33 градусов тепла. На остальной территории Украины ожидается 25-30 градусов тепла.

"Кроме того, мы не исключаем, что во время гроз может быть шквальный ветер, скорость которого будет 15-20 метров в секунду, а также местами возможен град. Такая синоптическая картина продержится на этой неделе и в начале следующей", - добавила Голеня.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини,народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине: в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Тем временем, согласно прогнозу Гидрометцентра, 19 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами, кое-где с градом, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.