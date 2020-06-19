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19 червня 2020, пʼятниця, 06:00 8 Інфографіка
Життя 2020-06-19T08:00:03+03:00
Українські Новини
Екстремальна спека та шквали з градом: якою буде погода на вихідних

Екстремальна спека та шквали з градом: якою буде погода на вихідних

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Погода на вихідних
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

Погода в Україні на вихідних особливо не зміниться – буде так само спекотно, як і в останні дні, а дощі будуть поливати половину областей країни і той час, як в неділю, 21 червня, українці зможуть спостерігати одне з самих незвичайних астрономічних явищ -"Вогняне кільце".

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, п'ятниця обіцяє бути в Україні знову з грозовими дощами і спекою.

"Дощі, навіть зливи, часті супутники грози – шквали, а також град, найбільш можливі у західних областях, місцями на півночі, в Одеській, Вінницькій областях, на Харківщині та в Криму. У Луганській, Донецькій областях, значної частини центру і півдня України – без істотних опадів. Вітер буде піддувати зі сходу, помірний. Температура повітря завтра вдень десь в межах 26-30 градусів, на сході до +33, на заході 24-28 градусів", – написала Діденко.

У Києві 19 червня вночі без опадів і досить висока температура – 17-20 градусів, а вдень повітря прогріється до +30, місцями періодичний дощ, гроза.

Також майже по всій країні очікуються грозові дощі, - розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, пишуть "Факти".

"Найбільше грозові дощі будуть йти на заході країни, найменше таких опадів буде на сході та північному сході", - розповіла вона.

За словами синоптика, температурний фон на заході буде прохолодним: переважно 20-25 градусів вище нуля. А от на сході і північному сході, а пізніше і в центрі близько 30-33 градусів тепла. На решті території України очікується 25-30 градусів тепла.

"Крім того, ми не виключаємо, що під час гроз може бути шквальний вітер, швидкість якого буде 15-20 метрів на секунду, а також місцями можливий град. Така синоптична картина протримається цього тижня і на початку наступного", - додала Голеня.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог.Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Як повідомляли Українські Новини,народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні: протягом всіх літніх місяців очікується, погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

Тим часом, згідно з прогнозом Гідрометцентру, 19 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, удень із грозами, подекуди з градом, вітер східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

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