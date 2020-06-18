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18 июня 2020, четверг, 21:00 15
Общество 2020-06-18T21:04:59+03:00
Українські Новини
Местами грозы, град и шквальный ветер. Прогноз погоды на 19 июня

Местами грозы, град и шквальный ветер. Прогноз погоды на 19 июня

Елена Новикова
Погода, Дождь, Гроза, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Шквальный ветер, Порывы ветра, Непогода в Украине, погода в Киеве, погода в Украине
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

19 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами, кое-где с градом, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов, в то время, как синоптик прогнозирует, что летом температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах сильные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине ночью кратковременные дожди, днем сильные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью кратковременные дожди, днем сильные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве ночью кратковременные дожди, днем сильные дожди, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем с грозами, кое-где с градом, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +26…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +26…+31 градус.

В Ялте местами кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

18 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что вторая половина недели прогреется до +30 и выше, однако уже в понедельник, 22 июня, похолодает.

Ранее метеорологи дали прогноз на все лето 2020.

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