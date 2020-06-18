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18 июня 2020, четверг, 17:25 63
Экономика 2020-06-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк укрепил гривну перед выходными

Нацбанк укрепил гривну перед выходными

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Нацбанк, Официальный курс, Курс НБУ
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,3819
1 доллар США 26,7633
1 швейцарский франк 28,1600
10 иен 2,5030
10 российских рублей 3,8474
1 евро 30,0579

Ранее Українські Новини сообщали, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD.

Ранее экономисты рассказали о главных рисках для украинской экономики, а также сделали прогноз национальной валюты до 2023 года.

Тем временем, Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

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