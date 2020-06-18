Гривна упала в цене. Курс валют на четверг

Курс гривны на 18 июня 2020 года

Курс гривны на 18 июня 2020 года

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, в то время, как в период с 9 по 14 июня Нацбанк устанавливал гривну по 26,6 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,5958 1 доллар США 26,7760 1 швейцарский франк 28,1853 10 иен 2,4928 10 российских рублей 3,8471 1 евро 30,0681

Как сообщали Українські Новини, в среду, 17 июня, средний курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс покупки – на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Кроме того, экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь по прогнозам доллар будет стоить дороже осенью.

Также после укрепления во вторник на 1 коп. курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду снизился на 1 коп. до 26,79 UAH/USD.