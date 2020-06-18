Гривна упала в цене. Курс валют на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH\/USD, в то время, как в период с 9 по 14 июня Нацбанк устанавливал гривну по 26,6 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,5958 1 доллар США 26,7760 1 швейцарский франк 28,1853 10 иен 2,4928 10 российских рублей 3,8471 1 евро 30,0681 Как сообщали Українські Новини, в среду, 17 июня, средний курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH\/USD, курс покупки – на 0,01 коп. до 26,6339 UAH\/USD. Кроме того, экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь по прогнозам доллар будет стоить дороже осенью. Также после укрепления во вторник на 1 коп. курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду снизился на 1 коп. до 26,79 UAH\/USD.