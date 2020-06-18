Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлингів 33,3819 1 долар США 26,7633 1 швейцарський франк 28,1600 10 єн 2,5030 10 російських рублів 3,8474 1 євро 30,0579

Раніше Українські Новини повідомляли, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 червня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD.

Раніше економісти розповіли про головні ризики для української економіки, а також зробили прогноз національної валюти до 2023 року.