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18 червня 2020, четвер, 17:25 6
Економіка 2020-06-18T17:39:07+03:00
Українські Новини
Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними

Нацбанк зміцнив гривню перед вихідними

Надежда Комендантова
НБУ, Курс, курс гривні, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлингів 33,3819
1 долар США 26,7633
1 швейцарський франк 28,1600
10 єн 2,5030
10 російських рублів 3,8474
1 євро 30,0579

Раніше Українські Новини повідомляли, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 червня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD.

Раніше економісти розповіли про головні ризики для української економіки, а також зробили прогноз національної валюти до 2023 року.

 

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