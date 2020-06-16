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  • Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 июня
16 июня 2020, вторник, 11:14 56
Экономика 2020-06-16T11:17:31+03:00
Українські Новини
Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 июня

Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 июня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

Во вторник, 16 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 15 июня, повысился на 4 копейки и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник снизился на 2 копейки по сравнению с 15 июня и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 16 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,36 3,91
Максимальный 3,75 5,00
Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Ранее экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

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