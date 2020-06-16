Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 июня

Во вторник, 16 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 15 июня, повысился на 4 копейки и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник снизился на 2 копейки по сравнению с 15 июня и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 16 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,91 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Ранее экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.