Как страдает иммунная система при коронавирусе и как избежать "шторма в организме", – Супрун

Коронавирус несет достаточно серьезные последствия для организма человека. У некоторых людей не выдерживает иммунитет, некоторые умирают при подключении к аппаратам ИВЛ. Причины смертей не всегда связаны исключительно с коронавирусом. Зараженные могут резко почувствовать ухудшение состояния из-за повреждения легких, мозга или печени. Одной из причин этого считают цитокиновый шторм - когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию. О том, что это за реакция организма, и как она усугубляет коронавирус, рассказала в своем посте Уляна Супрун.

Цитокины - это общее название молекул, с помощью которых клетки иммунной системы между собой "общаются" и сигнализируют.

Люди, заболевшие COVID-19 в тяжелой форме, прежде всего, страдают от острого респираторного синдрома, то есть поражения легких. Впрочем, часть пациентов с якобы умеренной формой заболевания, которые не нуждались в интенсивной терапии, могут резко почувствовать ухудшение и даже умереть из-за повреждения легких, мозга или печени.

Вероятной причиной этого считают так называемый цитокиновый шторм, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию. Что это и можно это предотвратить?

Цитокиновый шторм - явление не новое, и сопровождает оно ряд инфекционных и аутоиммунных состояний. С цитокиновым штормом связывают высокую смертность людей среднего возраста от испанского гриппа в 1918-1920 годах, "свиного" гриппа H1N1 и "птичьего" гриппа H5N1.

Ряд пациентов с COVID-19 имеют клинические симптомы и лабораторно выявлены маркеры цитокинового шторма. Об угрозе пациенту уже не со стороны вируса, а со стороны собственной иммунной системы, могут свидетельствовать такие признаки:

высокая температура

низкое давление

аномально учащенное сердцебиение.

Анализ крови может показать существенное повышение ферритина, С-реактивного белка, фактора некроза опухолей альфа, интерлейкина-1 и гамма-интерферона.

Чем раньше выявить склонность пациента к развитию цитокинового шторма, тем больше у больного шансов на выживание. Повышенный уровень ферритина является одним из возможных диагностических тестов для людей, которых госпитализируют с COVID-19. Хотя он не является исчерпывающим и универсальным. Даже общий анализ крови может оказаться информативным, так как у тяжелых пациентов будет увеличено количество лейкоцитов как за счет лимфоцитов, так и нейтрофилов.

Как можно избежать летальности от цитокинового шторма?

Обычно, для этого используют иммуносупрессию с помощью кортикостероидов или более прицельных препаратов. В случае предыдущих коронавирусных инфекций, стероидная терапия не оказалась эффективной и безопасной, поэтому во время этой пандемии применения стероидов для уменьшения воспаления официально не советовали.

Клинических исследований на препараты проведено не было, и те данные, что есть - это единичные медицинские кейсы использования препаратов, иногда эффективны, а иногда нет.

В планировании терапии важно учитывать существующие другие болезни пациента, например сердечно-сосудистые болезни, сочетание которых с COVID-19 значительно увеличивает риск смерти от тромбоза

Клинические исследования уже проводят, вакцины текста и в нескольких центрах, и ДНК пациентов с COVID-19 изучают. Новые данные появляются практически ежедневно. Но они пока не является инструкцией для действий или, тем более, самолечение.

Как сообщали Українські Новини, Супрун рассказала, нужно ли надевать маску, выходя на улицу, а также о том, можно ли заразиться коронавирусом, проветривая окна.