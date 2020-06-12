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  • Вакцина от полиомиелита может помочь при борьбе с COVID-19, – вирусологи
12 июня 2020, пятница, 18:21 30
Жизнь 2020-06-12T18:22:52+03:00
Українські Новини
Вакцина от полиомиелита может помочь при борьбе с COVID-19, – вирусологи

Вакцина от полиомиелита может помочь при борьбе с COVID-19, – вирусологи

Елизавета Кесельман
Исследование, Полиомиелит, вакцина от коронавируса, Разработка вакцины
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

После того, как Всемирная организация здравоохранения предложила препарат от малярии в качестве противодействия коронавирусу, американские вирусологи выдвинули свою идею по поводу препарата, который возможно, может помощь в борьбе с инфекцией COVID-19. Ученые назвали вакцину от полиомиелита. Об этом сообщает Science.

Как передает ведомство, по мнению экспертов, данная вакцина безопасна, доступна и защищает от широкого круга инфекций — в частности, может помочь и против коронавируса.

Авторы научной публикации из Института вирусологии человека Мэрилендского университета заявили, что стимуляция иммунитета пероральной вакциной против полиомиелита (OPV) может обеспечить временную защиту от нового коронавируса.

Согласно информации ведомства, вакцина OPV, которая была разработанная еще в 1950-х на основе живых ослабленных вирусов полиомиелита, показала эффективную защиту детей от широкого спектра инфекций. В связи с этим ученые предлагают начать клинические испытания вакцины от полиомиелита в качестве профилактического средства против коронавируса.

"Мы предлагаем использовать OPV для улучшения или предотвращения COVID-19. Как полиовирус, так и коронавирус — одноцепочечные положительно заряженные РНК-вирусы; следовательно, вполне вероятно, что они могут запустить общие врожденные иммунные механизмы и быть атакованы ими", — говорится в публикации.

Как сообщали Українські Новини, ранее эксперты сделали вывод, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины. 

Тем временем Билл Гейтс опроверг "теорию заговора" по поводу чипирования людей под видом вакцинации от коронавируса.

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