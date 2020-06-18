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  • Пробное ВНО – 2020: центр оценивания качества образования опубликовал задания тестов по всем предметам
18 июня 2020, четверг, 11:10 237 Список
Политика 2020-06-18T11:45:01+03:00
Українські Новини
Пробное ВНО – 2020: центр оценивания качества образования опубликовал задания тестов по всем предметам

Пробное ВНО – 2020: центр оценивания качества образования опубликовал задания тестов по всем предметам

Елизавета Кесельман
ВНО, ВНО-2020, Пробное ВНО-2020
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

После того, как пробное ВНО-2020 сорвалось, в Украинском центре оценивания качества образования опубликовали варианты тестовых тетрадей по всем предметам. Участникам тестирования предлагается выполнить тестовые задания дома. Об этом говорится на портале osvita.ua.

Тесты по каждому учебному предмету имеют свои особенности, в частности, время на выполнение работы, количество заданий и тестовых форм.

Скачать тестовую тетрадь пробного ЗНО:

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно получить, выполнив все задания тестов и время на выполнение работы:

  • украинский язык и литература - 104 балла (180 минут);
  • история Украины - 94 балла (150 минут);
  • математика - 62 балла (180 минут);
  • биология - 82 балла (150 минут);
  • география - 90 баллов (150 минут);
  • химия - 74 балла (150 минут);
  • физика - 64 балла (180 минут);
  • английский, немецкий, французский, испанский языки - 72 балла (150 минут).
  • Правильные ответы к каждому из тестов будут объявлены не позднее 23 июня.

Как известно, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня проведением тестирования по математике.

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования заявили, что возврат средств за пробное ВНО начнут с 1 июля. 

Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки.

Вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели.

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