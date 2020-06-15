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15 июня 2020, понедельник, 14:20 20
Общество 2020-06-15T14:20:01+03:00
Українські Новини
Пробное ВНО сорвалось: как пройти тестирование и узнать результат

Пробное ВНО сорвалось: как пройти тестирование и узнать результат

Ирина Николенко
Внешнее независимое тестирование, УЦОКО, пробное ВНО, ВНО-2020
Пробное ВНО. Фото: mykirov.com
Пробное ВНО. Фото: mykirov.com

В то время, как сайт не выдержал нагрузки по сдаче пробного ВНО, в Украинском центре оценивания качества образования напоминают об условиях сдачи тестирования дома. Об этом сообщается на сайте Центра, передают Українські Новини.

Правительство внесло изменения в Постановление Кабинета министров Украины от 12 июня 2020 № 480, предусматривающие запретить проводить пробное ВНО в учебных заведениях.

Чтобы пройти пробное тестирование, необходимо зайти в свой кабинет участника пробного ВНО, который размещен на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе.

  • Далее нужно выполнить задание тестовой тетради.
  • До 19 июня необходимо внести свои ответы к сервису определения результатов.
  • После этого можно получить свой результат за тестирование.

17 июня в 11:00 нужно зайти в свой кабинет участника пробного ВНО и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбрали для прохождения пробного ВНО.

  • В течение двух дней выполнить задание тестовой тетради.
  • До 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов.
  • Получить свой результат за тестирование.

Также в Центре рекомендуют при работе с тестовой тетрадью соблюдать временные границы и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.

"Напоминаем, что эксперты Украинского центра оценивания образования при поддержке ГС "Освитория ", МФ "Возрождение" детально разберут каждое задание 4-х сверхпопулярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году ", – говорится в сообщении.

Тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения этих тетрадей можно найти в личных кабинетах участников.

Ранее Українські Новини сообщали, 15 июня началось пробное ВНО по украинскому языку и литературе.

В Министерстве образования рассказали, что во время карантина готовят безопасные условия для прохождения ВНО 2020 в более 1700 пунктов тестирования.

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