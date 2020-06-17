Нельзя обвинять легкомысленное поведение людей в распространении эпидемии коронавируса, – психолог

Известно, что жестокие карантинные меры вводились в разных странах с целью удержать общество от контактирования друг с другом. Власти часто винили своих граждан в халатном отношении и легкомыслии по отношению к эпидемии коронавируса, из-за чего принимались разные меры наказания людей. Однако один из ведущих психологов британской группы SAGE заявил, что обвинять в распространении коронавируса эгоизм и легкомысленное поведение населения — большая ошибка, которая отвлекает от реальных причин тяжелых последствий пандемии. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Джон Дрюри уверяет, что во время внештатных ситуаций люди скорее проявляют солидарность и кооперацию, чем эгоизм и панику.

По слова профессора Джона Дрюри приверженность людей к карантину падает вовсе не из-за безрассудства, а из-за недоверия к действиям правительства, и такое общественное поведение часто неправильно интерпретируют.

Ученый считает, что "психологизирование" катастроф затмевает истинные причины плохих результатов их преодоления и обвиняет во всем жертв.

По убеждению Дрюри и его коллег, высокие показатели смертности от коронавируса в Великобритании списывают на общественное поведение, игнорируя слишком поздний карантин и такие системные явления, как бедность и высокие риски для определенных групп населения, а также неверный фокус стратегии борьбы, который больше опирался на самозащиту, чем на защиту окружающих.

"Несмотря на медиакампании по очернению некоторых людей как эгоистичных и неразумных "ковидиотов", несоблюдение карантина вытекает скорее из практических соображений", — отмечает Дрюри, подчеркивая, что жизнь в городах не оставляет людям выбора и заставляет находиться в толпах.

При этом, отмечает психолог, чиновники нарушают карантин и не несут за это ответственности, что в корне разрушает сам принцип коллективной борьбы с пандемией.

"Публичное поведение — это ключ, но публичное поведение всегда опосредовано действиями правительства, посланиями правительства и тем, как люди их понимают", — отмечает ученый.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что лето - не повод снижать карантинные меры и призвала готовиться ко второй волне коронавируса.