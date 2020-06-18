В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет, что для перехода учета газа с кубических метров на энергетические единицы потребителям не нужно менять счетчики.

Об этом Українським Новинам сообщили в компании.

"Переход на киловатт-часы не требует замены счетчиков. То есть необходимости их менять не будет", - сообщили в компании.

Отмечается, что менять счетчики не придется как бытовым потребителям, так и предприятиям тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Как сообщали Українські Новини, как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

Также РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа.

Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика.