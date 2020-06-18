В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет, что для перехода учета газа с кубических метров на энергетические единицы потребителям не нужно менять счетчики. Об этом Українським Новинам сообщили в компании. "Переход на киловатт-часы не требует замены счетчиков. То есть необходимости их менять не будет", - сообщили в компании. Отмечается, что менять счетчики не придется как бытовым потребителям, так и предприятиям тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ). Как сообщали Українські Новини, как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция. Также РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа. Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика.