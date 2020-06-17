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17 июня 2020, среда, 12:59 212
Экономика 2020-06-17T13:00:07+03:00
Українські Новини
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа

РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа

Григорий Яковенко
Газ, Природный газ, Газ для населения
Регіональна газова компанія, РГК. Фото: 104.ua
Регіональна газова компанія, РГК. Фото: 104.ua

Региональная газовая компания поддерживает решение Верховной Рады о переходе с кубических метров на энергетические единицы при измерении газа.

Об этом Українським Новинам сообщили в компании.

"Мы поддерживаем переход на энергоединицы, потому что тогда в цене будет учитываться его качество. Сейчас клиенты платят одинаковую цену за газ с разной калорийностью", - сообщили в РГК.

Также в компании отметили, что переход на энергетические единицы позволит сравнивать стоимость энергоресурсов (1 кВт-час из газа стоит 28 копеек, а электроэнергии - 1,36 гривен).

Как сообщали Українські Новини, как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

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