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  • У "Нафтогазі" пояснили, чи потрібно міняти лічильники під час переходу з куб. м на кіловат-години
18 червня 2020, четвер, 09:58 9
Економіка 2020-06-18T14:45:04+03:00
Українські Новини
У "Нафтогазі" пояснили, чи потрібно міняти лічильники під час переходу з куб. м на кіловат-години

У "Нафтогазі" пояснили, чи потрібно міняти лічильники під час переходу з куб. м на кіловат-години

Григорий Яковенко
Газ, Газові лічильники
Газ. Фото: kievvlast.com.ua
Газ. Фото: kievvlast.com.ua

Для переходу обліку газу з кубічних метрів на енергетичні одиниці споживачам не потрібно міняти лічильники.

Про це Українським Новинам повідомили в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

"Перехід на кіловат-години не вимагає заміни лічильників. Тобто необхідності їх змінювати не буде", - повідомили в компанії.

Наголошується, що міняти лічильники не доведеться як побутовим споживачам, так і підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ).

Раніше Українські Новини писали про те, як перевести куби газу в кіловат-години. При цьому зараз обсяг спожитої енергії в різних одиницях можна дізнатися з рахунку або в особистому кабінеті.

Тим часом РГК підтримує перехід на кіловат-години під час вимірювання газу.

Крім того, Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника. Це питання обговорюватимуть з експертною радою і потім дадуть відповідні рекомендації Міністерству і тимчасово виконуючій обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ользі Буславець.

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