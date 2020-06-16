подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 12:04 5365
Экономика 2020-06-16T14:16:33+03:00
Українські Новини
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах

Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах

Григорий Яковенко
Газ, Кабмин, Газ для населения
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Верховная Рада намерена разрешить Кабинету Министров изменять единицы измерения газа с куб. м на энергетические единицы.

За принятие законопроекта № 2553 за основу проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Расчеты за кубические метры потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость. Иными словами, сегодня потребитель независимо от того, качественный газ или нет, должен заплатить за весь его объем, прошедший через счетчик газа", - подчеркнули в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроектом предусматривается предоставление права Кабмину принимать решения о переходе на расчеты и балансирование на рынке газа при транспортировке, хранении, распределении, добыче, купли-продаже, поставке и потреблении природного газа, в том числе осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Также будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт-ч), в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.

Больше новостей о: Газ Кабмин Газ для населения

Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
В округе №208 Ляшко дал старт избирательной кампании за 2,5 месяца до ЦИКа 14:28
Правительство решило не открывать детские лагеря до 1 июля 14:28
DCH Ярославского вместе с мэрией организуют в Харькове производство трамваев 14:20
Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков 13:57 Документ
В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги 13:56
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok