Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах

Верховная Рада намерена разрешить Кабинету Министров изменять единицы измерения газа с куб. м на энергетические единицы.

За принятие законопроекта № 2553 за основу проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Расчеты за кубические метры потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость. Иными словами, сегодня потребитель независимо от того, качественный газ или нет, должен заплатить за весь его объем, прошедший через счетчик газа", - подчеркнули в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроектом предусматривается предоставление права Кабмину принимать решения о переходе на расчеты и балансирование на рынке газа при транспортировке, хранении, распределении, добыче, купли-продаже, поставке и потреблении природного газа, в том числе осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Также будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт-ч), в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.