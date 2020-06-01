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01 июня 2020, понедельник, 17:19 16
Экономика 2020-06-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика, - советник министра

Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика, - советник министра

Григорий Яковенко
Газ, Минэнерго, цены на газ, Газовые счетчики
Газовый счетчик. Фото: 104.ua
Газовый счетчик. Фото: 104.ua

Министерство энергетики обсуждает планы по пересмотру нормы потребления газа населением без счетчика.

Об этом он написал советник министра энергетики Александр Трохимец на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На правах инсайта скажу, что вопрос норм потребления действительно обсуждается в стенах Министерства. Но решения о поднятии на сегодня нету", - написал Трохимец.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться с экспертным советом и потом будут даваться соответствующие рекомендации Министерству и временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец.

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе увеличилась на 38%.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.

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