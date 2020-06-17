подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция
17 июня 2020, среда, 12:41 17
Экономика 2020-06-17T12:42:47+03:00
Українські Новини
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция

Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция

Григорий Яковенко
Газ, Природный газ, Газ для населения
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Расходы природного газа определяются в кубометрах, однако потребляется газ именно для выделения тепловой энергии. Поэтому в рамках реформирования отечественного рынка газа, обсуждают внедрение европейской практики учета голубого топлива - по энергетическими единицами.

Для потребителей такие изменения будут иметь, по крайней мере, три преимущества:

  • Размер платы будет зависеть от качества энергоресурса. Например, у потребителей, которые используют газ низкой калорийности, соответственно, оплата будет ниже, чем у тех, кто потребляет газ высшего качества.
  • Расчет газа в энергетических единицах позволит легко сравнить экономическую выгоду использования ресурса наряду с другими видами топлива (твердотопливный котел, электроэнергия, прочее) и экономнее потреблять сам ресурс.
  • Учет газа станет более объективным. Ведь в одном кубическом метре может содержаться разное количество калорий (джоулей или киловатт-часов), что зависит от температуры воздуха, давления и состава газа. В энергетических единицах измеряется количество тепла, которое выделяется во время полного сгорания определенного объема природного газа.

Объем природного газа – количество газа, измеренное узлом учета природного газа (или определенное по нормам потребления, предельными объемами, расчетным методом и др). Это привычная для потребителя величина объема. Выражается в кубических единицах - кубометрах (куб.м, м3).

Объем энергии природного газа – количество тепловой энергии, которая выделяется во время полного сгорания измеренного (определенного) объема природного газа. Может измеряться в различных энергетических единицах - МДж, Гкал, кВт·ч.

Чтобы определить этот объем энергии, зная объем газа,нужно:

Шаг 1. Привести измеренный (определенный) объем газа к стандартным условиям

Шаг 2. Определить (узнать) средневзвешенную высшую теплоту сгорания

Только после этого можно перейти к Шаг 3. Рассчитать объем энергии.

Шаг 1.

Чтобы привести измеренный (определенный) объем природного газа к стандартным условиям необходимо умножить его на соответствующий коэффициент.

V × K = Vc, где

V – объем газа, измеренный счетчиком, м3
K – коэффициент для приведения к стандартным условиям
Vc – объем газа, сведен к стандартным условиям, м3

Пример. Потребитель живет в Луцке (Волынская область). Счетчик размещен в неотапливаемом помещении. Согласно показаниям счетчика за ноябрь потреблено 150 м3 газа. Соответствующий коэффициент для указанного расположения счетчика, области и месяца - 1,05.

То есть, в стандартных условиях объем составляет 150 м3 × 1,05 = 157,50 м3.

Шаг 2.

Высшая теплота сгорания определяется в результате лабораторного исследования состава газа. Эту информацию Операторы ГРМ (газораспределительные компании) регулярно публикуют на своих официальных сайтах.

Однако чтобы потребитель мог узнать, газ какого качества доставляется в любой дом, по инициативе регулятора НКРЭКП запланированы следующие мероприятия:

  1. Все Операторы ГРС должны разработать, утвердить и обнародовать на своих сайтах информацию обо всех имеющихся маршрутах транспортировки газа с одинаковыми физико-химическим показателям (т.е. одинакового качества) - от газораспределительной станции (или нескольких станции) в газифицированных населенных пунктах или даже конкретного многоквартирного дома (если в пределах населенного пункта газ потребителям поступает из разных источников и разного качества).
  2. За каждым таким маршрутом для расчетного периода будет исчисляться средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания природного газа Hcз. Информация о размере средневзвешенной теплоты сгорания газа по маршруту его перемещения Оператор ГРС ежемесячно будет обнародовать на своем сайте. Также эта информация будет указываться в личном кабинете и в счетах.
    Поэтому потребитель сможет узнать маршрут для своего адреса и средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания природного газа Hcз для этого маршрута для каждого месяца (расчетного периода).

Шаг 3. 

Чтобы рассчитать количество потребленного газа в энергетических единицах, необходимо объем, приведенный к стандартным условиям, умножить на средневзвешенное значение теплоты сгорания газа:

Vc × H = E, где

E - объем (количество) энергии газа, кВт·ч
Vc - объем газа, приведенный к стандартным условиям, м3
H - средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания газа, кВт·ч/м3.

Сравнить объем энергии в различных единицах можно по соотношением:

1 кВт·ч = 0,859845·10-3 Гкал
1 кВт·ч = 3,6 МДж

При этом сейчас объем потребленной энергии в разных единицах можно узнать из счета либо в личном кабинете.

Как сообщали Українські Новини, газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах.

Больше новостей о: Газ Природный газ Газ для населения

В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших
Аэропорт "Борисполь" отправит 11 международных рейсов 17 июня
Новости
Полиция задержала нескольких противников Шария на акции под Офисом Президента 12:42
Кулеба объяснил, что дает Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12:42
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
Скриншот:facebook.com/CizinecNeniOtrok
В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам 12:39
В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших 12:31
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов ко Дню Конституции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok