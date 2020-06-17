Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция

Расходы природного газа определяются в кубометрах, однако потребляется газ именно для выделения тепловой энергии. Поэтому в рамках реформирования отечественного рынка газа, обсуждают внедрение европейской практики учета голубого топлива - по энергетическими единицами.

Для потребителей такие изменения будут иметь, по крайней мере, три преимущества:

Размер платы будет зависеть от качества энергоресурса. Например, у потребителей, которые используют газ низкой калорийности, соответственно, оплата будет ниже, чем у тех, кто потребляет газ высшего качества.

Расчет газа в энергетических единицах позволит легко сравнить экономическую выгоду использования ресурса наряду с другими видами топлива (твердотопливный котел, электроэнергия, прочее) и экономнее потреблять сам ресурс.

Учет газа станет более объективным. Ведь в одном кубическом метре может содержаться разное количество калорий (джоулей или киловатт-часов), что зависит от температуры воздуха, давления и состава газа. В энергетических единицах измеряется количество тепла, которое выделяется во время полного сгорания определенного объема природного газа.

Объем природного газа – количество газа, измеренное узлом учета природного газа (или определенное по нормам потребления, предельными объемами, расчетным методом и др). Это привычная для потребителя величина объема. Выражается в кубических единицах - кубометрах (куб.м, м3).

Объем энергии природного газа – количество тепловой энергии, которая выделяется во время полного сгорания измеренного (определенного) объема природного газа. Может измеряться в различных энергетических единицах - МДж, Гкал, кВт·ч.

Чтобы определить этот объем энергии, зная объем газа,нужно:

Шаг 1. Привести измеренный (определенный) объем газа к стандартным условиям

Шаг 2. Определить (узнать) средневзвешенную высшую теплоту сгорания

Только после этого можно перейти к Шаг 3. Рассчитать объем энергии.

Шаг 1.

Чтобы привести измеренный (определенный) объем природного газа к стандартным условиям необходимо умножить его на соответствующий коэффициент.

V × K = Vc, где

V – объем газа, измеренный счетчиком, м3

K – коэффициент для приведения к стандартным условиям

Vc – объем газа, сведен к стандартным условиям, м3

Пример. Потребитель живет в Луцке (Волынская область). Счетчик размещен в неотапливаемом помещении. Согласно показаниям счетчика за ноябрь потреблено 150 м3 газа. Соответствующий коэффициент для указанного расположения счетчика, области и месяца - 1,05.

То есть, в стандартных условиях объем составляет 150 м3 × 1,05 = 157,50 м3.

Шаг 2.

Высшая теплота сгорания определяется в результате лабораторного исследования состава газа. Эту информацию Операторы ГРМ (газораспределительные компании) регулярно публикуют на своих официальных сайтах.

Однако чтобы потребитель мог узнать, газ какого качества доставляется в любой дом, по инициативе регулятора НКРЭКП запланированы следующие мероприятия:

Все Операторы ГРС должны разработать, утвердить и обнародовать на своих сайтах информацию обо всех имеющихся маршрутах транспортировки газа с одинаковыми физико-химическим показателям (т.е. одинакового качества) - от газораспределительной станции (или нескольких станции) в газифицированных населенных пунктах или даже конкретного многоквартирного дома (если в пределах населенного пункта газ потребителям поступает из разных источников и разного качества). За каждым таким маршрутом для расчетного периода будет исчисляться средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания природного газа Hcз. Информация о размере средневзвешенной теплоты сгорания газа по маршруту его перемещения Оператор ГРС ежемесячно будет обнародовать на своем сайте. Также эта информация будет указываться в личном кабинете и в счетах.

Поэтому потребитель сможет узнать маршрут для своего адреса и средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания природного газа Hcз для этого маршрута для каждого месяца (расчетного периода).

Шаг 3.

Чтобы рассчитать количество потребленного газа в энергетических единицах, необходимо объем, приведенный к стандартным условиям, умножить на средневзвешенное значение теплоты сгорания газа:

V c × H cз = E, где

E - объем (количество) энергии газа, кВт·ч

V c - объем газа, приведенный к стандартным условиям, м3

H cз - средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания газа, кВт·ч/м3.

Сравнить объем энергии в различных единицах можно по соотношением:

1 кВт·ч = 0,859845·10-3 Гкал

1 кВт·ч = 3,6 МДж

При этом сейчас объем потребленной энергии в разных единицах можно узнать из счета либо в личном кабинете.

Как сообщали Українські Новини, газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах.