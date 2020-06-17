Полиция отпустила 15 задержанных за нападение на сторонников Шария в Киеве

Полиция отпустила 15 активистов, корые были задержаны во время акции сторонников "Партии Шария" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Печерского райотдела полиции Киева Оксана Тищенко.

"Их отпустили около 15:00", - сказала она.

По ее словам, в отношении еще одного задержанного открыто уголовное производство и на 15:00 он оставался в отделении полиции.

Позже Тищенко уточнила, что в отношении всех участников нападения составили административные протоколы по факту хулиганских действий, которые будут направлены в суд.

Как сообщали Українськi Новини, более 1 тысячи сторонников "Партии Шария" требовали отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента.

Около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митинговали возле Офиса Президента против действий блогера Анатолия Шария.

Кроме того, полиция назначила служебное расследование по факту возможного превышения правоохранителем полномочий при задержании противника "Партии Шария". Во время задержания правонарушителя, который использовал слезоточивый газ, полицейский применил силу.