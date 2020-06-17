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17 июня 2020, среда, 18:55 13
Силовые структуры 2020-06-17T19:00:01+03:00
Українські Новини
Сепаратисты применили минометы и противотанковые гранатометы: погиб воин ВСУ

Сепаратисты применили минометы и противотанковые гранатометы: погиб воин ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: nbnews.com.ua
Война на Донбассе. Фото: nbnews.com.ua

После того, как боевики возле Крымского открывали огонь из минометов калибра 120 мм во вторник, сеператисты 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 17 июня, один военный погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Орехово, Луганского и Шумов.

В результате вражеского обстрела 1 украинский военный погиб.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 15 июня 7 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил (ООС).

Ранее боевики обстреляли жилые кварталы возле Авдеевки и ранили женщину, а 13 июня боевики 15 раз обстреляли позиции - 1 украинский военнослужащий погиб и двое ранены.

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