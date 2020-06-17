Сепаратисты применили минометы и противотанковые гранатометы: погиб воин ВСУ

После того, как боевики возле Крымского открывали огонь из минометов калибра 120 мм во вторник, сеператисты 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 17 июня, один военный погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини. "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Орехово, Луганского и Шумов. В результате вражеского обстрела 1 украинский военный погиб. Потери противника уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, боевики 15 июня 7 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил (ООС). Ранее боевики обстреляли жилые кварталы возле Авдеевки и ранили женщину, а 13 июня боевики 15 раз обстреляли позиции - 1 украинский военнослужащий погиб и двое ранены.